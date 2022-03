Raadsleden in 4 van de 12 Drentse rekenkamers, is dat wenselijk?

Hoogleraar lokaal bestuur en recht Albertjan Tollenaar, die zelf ook al eens onderzoek begeleidde naar raadsleden in de rekenkamer, ziet nog twee nadelen. "Raadsleden zijn naar hun aard geen onderzoekers en weten waarschijnlijk niet wat goed onderzoek doen is. Daarnaast kan het ook zijn dat ze bepaalde onderwerpen laten liggen die politiek te gevoelig zijn. Die hebben ze liever niet in de rekenkamer, want daar krijg je gedoe over."

De gemeente die volgens Tollenaar in het oog springt is Aa en Hunze. De rekenkamer bestaat daar namelijk als enige van Drenthe voor het merendeel uit raadsleden, de voorzitter incluis. "Het is bijna een halve gemeenteraad," grapt de hoogleraar. En dat zie je terug in de opbrengsten, denkt hij.

In de laatste vijf jaar leverde de rekenkamer Aa en Hunze vier rapporten af, onder meer over het contact tussen burger en gemeente via e-mail en telefoon. "Het is niet veel, ook niet in vergelijking met andere gemeenten. In kwaliteit is het ook niet superindrukwekkend. Ook niet in de manier waarop de raad erover praat of beleid wordt bijgestuurd. Je kunt zeggen dat de rekenkamer Aa en Hunze ondermaats presteert. Een functioneringsgesprek zou niet gek zijn."