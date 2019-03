VKW buigt achterstand om en wint met 3-1

De uitzending van Onze Club

Anjo Willems werd de matchwinner, voor de nummer 2 van de 1e klasse F.In de eerste helft kwam de ploeg uit Westerbork nauwelijks in het spel voor. ''Het ontbrak ongeveer aan alles wat je nodig had,'' vertelt VKW-trainer Bas Nibbelke. ''Duelkracht, scherpte, dat zat er in de eerste helft niet in bij ons." Na een half uur spelen kwam de thuisploeg dan ook op een 0-1 achterstand.VKW ging na de rust beter voetballen. Het vertrouwen zat er weer in en uiteindelijk kwam de ploeg via een eigen doelpunt van Groningen met een beetje geluk op 1-1. ''Toen was het er op en er over,'' vertelt Nibbelke. ''Na die goal waren wij oppermachtig en scoren wij de 2-1 en 3-1.'' Frits Nijstad en Anjo Willems maakten de twee goals.VKW behoudt door de zege de tweede plek in de 1e klasse F. Met 35 punten uit zeventien wedstrijden heeft de ploeg uit Westerbork vier punten minder dan koploper VV Emmen. Volgende week staat de topper op het programma, tussen VKW en Emmen.