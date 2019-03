Nieuw Buinen haalt alsnog gram tegen WVV en Buurke

De uitzending van Onze Club met vier samenvattingen

Nieuw Buinen-WVV: Geen 0-8, maar 1-2

Met twee doelpunten was Robert Tieks van grote waarde voor Nieuw Buinen. De overige treffer werd gemaakt door Jordy Oost. Met de zege doet Nieuw Buinen goede zaken in de onderste regionen van de ranglijst. De ploeg van trainer Herman Scherpen loopt twee punten uit op hekkensluiter Noordster. De concurrent uit Oude Pekela sloot af op een 1-1 remise bij Heerenveen. De voorsprong van de Drentse formatie op Noordster is nu vier punten.Nieuw Buinen, momenteel op plek dertien, komt bovendien dichter in de buurt van Stadspark en GAVC. De nummers twaalf en elf van het klassement speelden gelijk tegen respectievelijk SVBO (0-0) en FVC (1-1). Nieuw Buinen heeft nu een achterstand van vier punten op Stadspark en GAVC.Voor de jaarwisseling troffen Nieuw Buinen en WVV elkaar al eens eerder in de eerste klasse F. In dat duel stal Jeroen Buurke, oud-speler van de thuisploeg, met vijf goals de show. Na weken van discussie bleek hij niet speelgerechtigd te zijn, waardoor de 0-8 overgespeeld moest worden. Die wedstrijd eindigde eerder deze maand, zonder Buurke, in 1-2.De veelbesproken spits stond vanmiddag in de basis tegen Nieuw Buinen. In plaats van een nieuwe Buurke-show liep het dus uit op een revanche voor de oranjehemden.