Emmen houdt concurrenten op afstand door zege op GOMOS

Door de zege blijft de voorsprong van de rood-witten vier punten op VKW en SWZ Sneek, die vanmiddag ook wonnen. Volgende week staat de kraker Emmen - VKW op het programma.Emmen was voor rust de betere ploeg, voor een groot deel dankzij de stevige wind. Binnen vijf minuten had het 1-0 kunnen staan, maar een inzet van Kroeze werd fraai gekeerd door GOMOS-doelman Koning. Na zo'n half uur benutte Kroeze zijn tweede kans wel door een corner binnen te koppen.Na rust werd GOMOS, dat in de eerste 45 minuten eigenlijk niet gevaarlijk werd, sterker. Invaller Siegers had de gelijkmaker op zijn schoen, maar zag zijn mooie poging van afstand op de lat belanden. In de rebound kopte Adams over. De druk op de goal van Emmen bleef, de wedstrijd werd grimmiger en de ene gele kaart volgde de ander op. Halverwege de tweede helft was de eerste de beste kans aan de andere kant wel raak en was het duel beslist. Ngendakumana profiteerde van de wind en van het niet optreden van de GOMOS-defensie. De snelle aanvaller prikte de bal tussen de benen van Koning binnen: 2-0.In het laatste kwartier had de thuisclub de stand nog naar 3-0 kunnen tillen, maar Sander de Grote zag zijn kopbal op de paal belanden.