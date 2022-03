Politieke coup in Borger-Odoorn? Advies: grootste partij buitenspel

De gemeente Borger-Odoorn is het beste af met een coalitie van maar liefst vijf partijen. Dat staat in het advies van onafhankelijk informateur Johan van Tiel.

Het gaat dan om de partijen: Partij van de Arbeid (PvdA), Leefbaar Borger-Odoorn (LBO), VVD, CDA en ChristenUnie (CU). Dat klinkt niet heel verrassend, maar met deze coalitie staat de grootste partij, Gemeentebelangen (zeven zetels), buitenspel.

Na acht jaren regeren moet Goliath zich dus schikken in de oppositierol. 'Een meerderheid van de partijen is van mening dat de PvdA en LBO, gezien de verkiezingsuitslag, een rol zouden moeten spelen in de coalitievorming', staat in het advies van Van Tiel.

Eén kansrijke coalitie

Op basis daarvan ziet de informateur maar één kansrijke coalitie, namelijk een coalitie van: PvdA, LBO, VVD, CDA en CU. Deze partijen hebben aangegeven vertrouwen te hebben in een samenwerking met elkaar. Door deze coalitie te vormen is er een meerderheid van twaalf zetels en wordt er een oppositie gevormd van Gemeentebelangen (zeven zetels), GroenLinks (één zetel) en D66 (één zetel).

Van Tiel adviseert de ogenschijnlijke coalitiepartijen met elkaar in gesprek te laten gaan over het vormen van een mogelijke coalitie. Tot slot adviseert Van Tiel een 'stevige' formateur aan te stellen: 'Iemand met ervaring in het politieke en bestuurlijke domein'. Wie dat gaat worden is nog een vraag.

Debat maandagavond