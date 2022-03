Studenten KLM Flight Academy krijgen les in elektrisch vliegen: 'De stilte is vreemd'

Zeventien studenten van de KLM Flight Academy in Eelde krijgen sinds maandag les in elektrisch vliegen. Dat gebeurt op vliegveld Teuge. Daar zit een bedrijf dat een aantal elektrische vliegtuigen bezit.

"Het is toch wel fantastisch", zegt piloot in opleiding Rens Geertse tegen RTV Noord . "Je bent natuurlijk die draaiende motor, met het geluid wat daarbij hoort, gewend. Als je deze opstart, is het rust en stilte. En hij kan direct vliegen, het vermogen is gelijk beschikbaar."

Stilte

Die stilte is vreemd, aldus Geertse, maar niet beangstigend. "Vliegtuigen moeten voldoen aan gigantisch hoge standaarden en dit vliegtuig is uitvoerig getest en gecertificeerd, anders zouden we er niet instappen. Je houdt altijd rekening met voldoende marges en we worden hier goed opgeleid om met die dingen te vliegen." Volgens hem is vliegen in een elektrisch vliegtuig niet heel anders dan met de brandstofvliegtuigen. "Los van het geluid natuurlijk. Maar de klim- en glijprestaties zijn erg goed en het vliegtuig wil zeker vliegen." Het nadeel zit hem volgens Geertse in de accu. "Die is sneller leeg dan een brandstoftank."

Net een lesauto

Met de huidige accu is het vliegtuig ongeveer drie kwartier in de lucht. "Dan kun je precies wat oefeningen doen en dan moeten we eerst weer terug naar het vliegveld", zegt Geertse. "We zitten met z'n tweeën; de student en instructeur samen. Een lesvliegtuig is net als een lesauto, met een dubbele besturing en ook qua instrumentarium kun je het allebei goed zien."

'Vliegbaarheid'

Mark Gerritsen is hoofd trainingen van de KLM Flight Academy in Eelde. Hij is ook erg tevreden. "Als Flight Academy willen we heel graag vooruitstrevend zijn en voorop lopen naar een duurzame vliegoperatie. Dat is morgen nog niet volledig realiseerbaar, wat met name te maken heeft met de vliegbaarheid van deze vliegtuigen." Hij verwacht dat het binnen enkele jaren wel mogelijk is. "We hebben een optie genomen op een aantal elektrische toestellen die op dit moment ontworpen worden", aldus Gerritsen. "Dit is voor ons de eerste belangrijke stap naar een duurzamere operatie."

De elektrische lesvluchten waren volgens Gerritsen een soort 'opwelling.' "We hebben een lesvlucht uitgekozen die ook echt geschikt is om in te wisselen voor een elektrische vlucht. Het is voor zowel de student als voor ons erg belangrijk om hier nu al ervaring mee op te doen."

