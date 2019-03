Fiege ontslagen bij Initia Hasselt

In de slotronde in de BENE-League kwam de formatie van Joop Fiege niet verder dan een gelijkspel tegen concurrent Callant Tongeren (26-26). Door de remise eindigt Initia Hasselt op doelsaldo als vijfde Belgische club in de grensoverschrijdende competitie, waardoor het in de lente om lijfsbehoud moet spelen.Initia Hasselt hoopt door het vroegtijdig vertrek van Fiege op het welbekende shockeffect. Icoon Diethard Huygen moet de Belgen in de BENE-League houden.Een week geleden ondertekende Fiege een driejarige verbintenis bij competitiegenoot Hurry-Up. Vanaf de zomer is de oud-bondscoach in dienst bij de Zwartemeerders.