'Draagvlak burgers voor klimaatdoelstellingen neemt af'

De Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) waarschuwt de Tweede Kamer per brief dat burgers in de toekomst minder staan te springen om via verenigingen bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen.

Daarmee reageert de LVKK op het sneuvelen van een motie om sportclubs, buurthuizen en lokale energiecoöperaties voorrang te geven bij het leveren van duurzame energie aan het net.Volgens de vereniging moeten elektriciteitsnetwerken uitbreiden, maar is de capaciteit vaak al vergeven aan grote partijen. Kleinere clubs en organisaties die hun eigen energie willen opwekken kunnen dat niet omdat het net al vol zit. Komt er een plekje vrij, dan gaat dat naar de eerstvolgende op de wachtlijst.De LVKK snapt niet dat de Tweede Kamer kleine clubs geen voorrang geeft op het netwerk. Nederland heeft volgens de vereniging de hulp van haar burgers nodig om de CO2-uitstoot terug te dringen. "Daarvoor is een eerlijke verdeling van partijen die toegang hebben tot het elektriciteitsnetwerk, conform het Klimaatakkoord, een vereiste.Eén van de verenigingen die tegen problemen aanloopt is Sportpark De Meer in Wijster. De club wil 288 zonnepanelen op het dak van de sporthal leggen en op die manier alle energie opwekken die nodig is voor het sportpark. Op het net is alleen geen ruimte en dus moet het sportpart voorlopig op de ouderwetse manier van energie worden voorzien.De LVKK schreef de brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een petitie van VV Nieuw-Buinen, Drenthe Sport Duurzaam en PvdA-Statenlid Peter Zwiers. Die Drentse politicus maakte zich deze week al druk over het niet aannemen van de motie. Zwiers opperde om maar helemaal te stoppen met het uitbreiden van het elektriciteitsnetwerk, omdat de spaarzame ruimte toch al gereserveerd is door grote projectontwikkelaars.De vereniging voor kleine kernen roept de fracties in de Tweede Kamer op om kleine clubs alsnog voorrang te geven op het netwerk.