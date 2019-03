Aanleg rotonde Tynaarlo vijf jaar na dodelijk ongeluk begonnen

Volgens de provincie zal het verkeer op de N386 hinder ondervinden van de werkzaamheden, maar kan het wel van de weg gebruikmaken. De kruising wordt een stuk richting de A28 verplaatst.Al vijf jaar jaar wordt er gesproken over de aanleg van de rotonde om de kruising veiliger te maken. De rotonde moet ertoe leiden dat verkeer minder hard aan komt rijden. In 2014 kwam op de drukke weg een fietser om het leven na een aanrijding met een bus.De aannemer die de werkzaamheden uitvoert, is momenteel bezig met de aanleg van een noodweg. Op die manier kan het verkeer op de N386 tijdens de aanleg van de rotonde gewoon doorrijden. De weg gaat waarschijnlijk eind april of begin mei open. Zodra die noodweg open is, begint de daadwerkelijke aanleg van de rotonde.Verkeer wordt omgeleid via de N34 en de A28 om verkeersdrukte te voorkomen. Bedrijven, MFA De Spil en de sportvelden blijven volgens de provincie bereikbaar.