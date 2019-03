Grote verkeersdrukte verwacht door landelijke staking

Treinpersoneel van de NS staakt symbolisch 66 minuten lang, van 6.00 uur tot 07.06 uur. Daarna wordt de dienstregeling opgestart. In Drenthe rijden de treinen pas na 8.00 uur.Om 7.00 uur vertrekt een stoet voertuigen van de politie, brandweer, marechaussee en ambulance met 66 kilometer per uur vanuit Groningen. De stoet rijdt over de gehele breedte van de A28 naar Meppel. Daar nemen andere eenheden het over, tot aan Den Haag.In veel andere sectoren wordt ook gestaakt voor het pensioen. Zo zijn er acties in stads- en streekvervoer, de bouw, de metaal en de schoonmaak. Drentse bussen en de treinen van Arriva rijden wel volgens de dienstregeling.