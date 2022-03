Stalker plaatst gps onder auto van ex en hoort cel tegen zich eisen

Voor stalking en verboden wapenbezit eiste de officier van justitie tegen een 36-jarige man uit Oosterbeek een celstraf van 365 dagen, waarvan 195 dagen voorwaardelijk. De man viel in de eerste helft van 2021 zijn ex-vriendin in Assen extreem lastig door onder meer een volgsysteem onder haar auto te plaatsen.

De vrouw zette tijdens de kerstdagen van 2020 een punt achter de relatie. De man kon dit niet verkroppen en begon haar te belagen met berichten, stuurde haar pakketjes en sloot op haar naam een abonnement af. De vrouw nam een ander telefoonnummer en merkte kort daarop dat ze fysiek werd gevolgd.

Rouwkaart

De vrouw kreeg een rouwkaart en een bericht dat de verdachte bij een verkeersongeval om het leven was gekomen. De ontsteltenis was groot, toen ze hoorde dat de man nog springlevend was. Ze stapte in augustus van vorig jaar uiteindelijk naar de politie, nadat haar vader onder haar auto een volgsysteem (GPS) vond.

'Veel te ver gegaan'

Tijdens de doorzoeking van de woning van de verdachte vonden de agenten een airsoftwapen en een balletjespistool. De man had twintig simkaartjes op zak om zijn ex te kunnen bereiken. Door de drank en drugs kon hij zich een deel van de incidenten niet herinneren. Hij bekende tegenover de rechter: "Ik ben veel te ver gegaan".

Op voorwaarden vrij

De man is psychologisch onderzocht en er zijn verschillende persoonlijkheidsstoornissen vastgesteld. Hierdoor kunnen de strafbare gedragingen hem in mindere mate worden aangerekend. Die worden bovendien versterkt door drank- en drugsgebruik. De man heeft bijna zes maanden in voorarrest gezeten. Hij mocht vrij, op voorwaarde dat hij zich laat behandelen en controleren op drank- en drugsgebruik.

Als de rechter de eis overneemt hoeft de man niet terug de cel in. Hij zou dan wel de behandeling moeten voortzetten, zei de officier van justitie. Ze eiste ook een contact- en locatie verbod dat per direct in moet gaan.