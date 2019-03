ACV, vv Emmen en WKE'16 in Onze Club

De uitzending van Onze Club

|n diezelfde zondaghoofdklasse A kwam ook Achilles 1894, dat vorige week veelvuldig in het nieuws was vanwege de aankondiging van het einde van zondag 1, niet in actie. Ook in Assen bleek het veld onbespeelbaar.Gelukkig bleven er nog genoeg interessante wedstrijden over voor een nieuwe Onze Club. We kozen voor ACV - Berkum, Emmen - GOMOS en Dalen - WKE'16. De uitzending wordt afgesloten met de vaste rubriek 'de vijfde klasse F'. We gaan op bezoek bij VVAK, dat VCG op bezoek krijgt.