Hond waarschuwt baasjes voor brand in garage in Gieten

Aan de Liesterkrallen in Gieten is vannacht brand uitgebroken in een garage. Volgens omstanders werden de bewoners wakker van hun hond, die geluiden maakte.

De bewoonster zag vervolgens dat er veel rook in de garage was en belde de brandweer. Het vuur was snel onder controle. De bewoners van het huis hadden rook ingeademd en werden in de ambulance nagekeken.De brandweer haalde twee honden en een kat uit het huis. Een van de honden zou wat zuurstof hebben gekregen van de brandweer, de kat ging met de dierenambulance mee naar de dierenarts.Het is niet bekend hoe de brand kon ontstaan.