Advies aan Hoge Raad: veroordeling voor doden Sharleyne kan blijven staan

Sharleyne werd in de nacht van 7 op 8 juni 2015 levenloos gevonden onderaan een flat in Hoogeveen. Ze woonde met haar moeder op de tiende verdieping. Aanvankelijk werd de zaak geseponeerd.

Toen de stiefvader van Sharleyne via een gerechtelijke procedure alsnog vervolging had afgedwongen, werd het onderzoek voortgezet en J. in 2017 opgepakt. De rechtbank in Assen sprak de moeder vervolgens vrij, maar het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep.