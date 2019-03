Noordwolde ontvangt Engelse locomotief van Oorlogsmuseum

Het is de bedoeling om de locomotief na restauratie in de omgeving van het Vlechtmuseum en het voormalige tramstation te plaatsen als toeristische blikvanger.De locomotief is een van de 1.500 die na de invasie in Europa werden afgeleverd, voor het transport van goederen en legeronderdelen. Bij de bevrijding bleven in Nijmegen vijf locomotieven achter.Na en paar proefritten werden ze overgenomen door de Nederlandsche Tramweg Maatschappij (NTM), in Noord-Nederland. Via verschillende omwegen kwamen de locomotieven uiteindelijk in het oorlogsmuseum in Overloon terecht.