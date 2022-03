Financiële zorgen bij Drentse rekenkamers: 'Geen geld voor goed onderzoek'

Dan Noordenveld. Daar staat dit jaar ruim 90 cent per inwoner op de begroting. Ook veel te weinig, vindt voorzitter Elias de Haan. "Je moet verantwoording afleggen aan je inwoners. Zeker in deze tijd. Ik merk dat er wantrouwen is richting de politiek in Noordenveld. Jaar in jaar uit daalt de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is natuurlijk niet de verantwoordelijkheid van de Rekenkamer, maar de Rekenkamer kan wel een rol spelen in het herstellen van die verbinding tussen de Noordenveldse gemeenschap en het bestuur."