Schepnet en prikstok: vrijwilligers vissen de Asser Vaart schoon tijdens Wereldwaterdag

Blikjes, mondkapjes en snoeppapiertjes. Nog altijd wordt dit soort afval achtergelaten in de natuur. Vandaag tijdens Wereldwaterdag riep Stichting Aquarius mensen op om om 12 uur 's middags de rivieren en kanalen in de provinciehoofdsteden afvalvrij te maken. Initiatiefnemer Erik van Loon is in Assen en loopt samen met andere vrijwilligers met een prikstok langs De Vaart en Het Kanaal.

"We richten ons niet alleen op het water, maar ook op de oevers. Het is vooral het voorkomen, want als het in het water ligt ben je te laat", meent Van Loon. Drie weken geleden is de initiatiefnemer al langs de opruimroute gelopen. Het zag er netjes uit, concludeerde hij. "Een compliment voor alle inwoners uit Assen en in Drenthe. Het wordt waarschijnlijk een grote goednieuwsshow, doordat we veel minder afval uit het water gaan halen dan dat we gewend zijn."

'Waardevolle actie'

Maar wie beter kijkt, ziet dat er in de perken toch best wat afval ligt. Dat merkt Van Loon ook. "Het is net wat meer dan ik had verwacht." Hij zucht. "Je ziet het bij de bosjes, dat zie je toch weer over het hoofd. Ook in het begin bij het Pannenkoekenschip zie je een concentratie. Je kijkt er zo snel overheen. Dan is het toch waardevol dat je dit doet."