Middelbare scholen Hoogeveen bakkeleien over samenwerking

RvEC

Sinds 2014 is het Roelof van Echten College ondergebracht op het Bentinckspark. Dat gebouw werd gebouwd met het oog op terugloop van leerlingaantallen, maar afgelopen jaar moesten er juist noodlokalen worden gebouwd omdat de school uit zijn nieuwe jasje is gegroeid. Dat is volgens de bestuurder van het RvEC de minst optimale route om het huisvestingsprobleem aan te pakken, maar wel noodzakelijk.

Als in de toekomst een sterke verschuiving is in het aantal leerlingen dat een school heeft - bijvoorbeeld het Wolfsbos opeens veel meer en het RvEC veel minder - kunnen er problemen ontstaan. De een kampt met een gebrek aan ruimte, de ander met leegstand. Als gevolg daarvan kunnen de huisvestingskosten per leerling onacceptabel hoog worden. "Nog verdere stijging van het aantal leerlingen zouden wij toejuichen, maar dat zal er wel toe leiden dat we noodgedwongen een etage op de noodlokalen moeten plaatsen", legt het RvEC uit. De kosten daarvoor worden dan uit eigen zak betaald.

Subsidie misgelopen

Om de problemen te onderzoeken maakten de scholen samen gebruik van de subsidieregeling 'Incidentele middelen leerlingendaling voortgezet onderwijs' van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Een vervolgsubsidie van 700.000 euro lag in het verschiet. Dat bedrag kon worden gebruikt om de kosten voor een verdere samenwerking tussen de scholen op te vangen. Het bedrag was slechts een beperkte tijd beschikbaar. Volgens het RvEC wil RSG Wolfsbos zich eerst breed oriënteren op andere mogelijke samenwerkingsvormen, ook buiten de regio Hoogeveen. Het gevolg was dat de subsidie kwam te vervallen.