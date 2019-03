Molshopen schieten uit de grond: 'Als je niets doet, heb je er zo zeven bij'

"Je ziet de mollen steeds meer buiten, omdat ze veel moeten graven", zegt Roelof Weggemans, expert in het vangen van de dieren. Hij staat op een perceel van Het Drentse Landschap, tussen Zweeloo en Benneveld, waar steeds meer molshopen tevoorschijn komen.Om de molshoop heen zijn kleinere bultjes. "Dat komt omdat als een mol graaft, hij de grond kwijt moet. Die drukt hij dan naar boven. Hoe langer hij graaft, hoe meer grond er naar boven komt."Omdat mollen de grond met hun gegraaf vernielen, willen veel mensen er vanaf. "Het is niet moeilijk om er een te pakken", zegt Weggemans. "Als je de grond sleept, kun je daarna zien wat de verse bulten zijn. Daar zet je de klem in. Dan is het negen van de tien keer raak. Als je niets doet, dan komen er zomaar zeven bij."