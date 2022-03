Coronamaatregelen geschrapt, maar test- en priklocaties blijven nog even: 'Erg blij mee'

Waar het vandaag voor veel mensen een dag als alle andere is, zullen anderen daar volledig anders tegenaan kijken. 742 dagen nadat het coronavirus in ons land officieel als pandemie beschouwd werd, neemt Nederland afscheid van de laatste coronamaatregelen.

Zo zijn mondkapjes in het openbaar vervoer niet meer nodig en is het ook niet meer nodig om je te laten testen om een groot overdekt evenement te kunnen bezoeken.

Een logisch gevolg van het afschaffen van de laatste coronamaatregelen lijkt dat ook GGD-teststraten en -priklocaties kunnen worden gesloten, maar in Drenthe blijft voorlopig alles bij het oude. Marjon Feenstra, GGD-manager infectiebestrijding COVID-19, legt uit dat dit niet zonder reden is. "De vraag van mensen om zich te kunnen laten testen is namelijk nog steeds erg groot", zegt ze.

PCR-test of advies

GGD Drenthe houdt er dan ook rekening mee dat, ondanks dat de coronamaatregelen vandaag verdwijnen, mensen zullen blijven langskomen bij officiële teststraten. "Bijvoorbeeld voor een PCR-test nadat eerst een zelftest is gedaan. En dat is ook wel begrijpelijk, want we zien nog altijd dat ontzettend veel mensen positief testen op het virus." Ook ziet Feenstra dat mensen de voorbije tijd nog langskwamen voor andere dingen. "Denk dan aan bepaalde richtlijnen, adviezen of individuele vraagstukken en dan gaan we natuurlijk graag het gesprek aan."

Dat gebeurt overigens niet alleen bij teststraten, maar ook bij priklocaties van de GGD. "Er komen nog dagelijks grote groepen mensen bij de Drentse locaties langs om zich te laten vaccineren, die stroom is er nog steeds", stelt ze vast. Feenstra spreekt zelf van een booster-interval van drie maanden. "Daarmee wil ik zeggen dat mensen gespreid bij onze vaccinatiestraten komen. En niet alleen voor een boosterprik, maar ook voor de eerste en tweede coronaprik." De achtergronden en motivaties van deze mensen zijn verschillend, constateerde ze. "Maar de mensen die langskomen voor zo'n prik hebben allemaal hetzelfde doel en daar zijn wij erg blij mee."

Denken in scenario's

Feenstra is zich ervan bewust dat de kans aanwezig is dat het aantal test- en priklocaties van de GGD op termijn alsnog afgeschaald wordt. "Maar dat hangt er puur vanaf in welke mate Drentse burgers er gebruik van maken", geeft ze aan. Wat de overheid daarbij raadzaam vindt, zal ook de GGD opvolgen. "Maar als we iets hebben geleerd tijdens de coronacrisis is dat in scenario's denken. Als het nodig is om op te schalen, doen we dat. En als het nodig is om af te schalen, doen we dat ook. De komende weken moeten uitwijzen wat nodig is."

Als er wordt afgeschaald, betekent dat ook dat de huidige GGD-medewerkers moeten uitzien naar ander werk. Maar daar is volgens Feenstra al op geanticipeerd met het personeelsbestand. "Het is niet zo dat we mensen maar ergens neerzetten, zonder dat er werk voor ze is", nuanceert ze.