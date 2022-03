Meer van Galilea en Fietsfestival Hoogeveen keren niet terug

Hoogtepunt

"Het was geen makkelijke beslissing", zegt Bert Jan de Jonge van de organiserende stichting Burning Heart. "We hebben tien jaar gehad en het was steeds een groot succes waarin we groeiden naar bijna 10.000 bezoekers. Maar de laatste jaren merkten we ook dat het steeds moeilijker was om vrijwilligers en sprekers te vinden."

Wat De Jonge betreft wordt er gestopt op het hoogtepunt. "Je moet ook vernieuwend blijven en voorkomen dat je 15 jaar hetzelfde gaat doen. We willen niet dat we teruggaan naar 5.000, 3.000 en dan uiteindelijk stoppen."

Volgens de stichting is het doel waarmee ooit begonnen werd, ruimschoots bereikt: "Het evangelie van Jezus Christus vrijblijvend en zonder drempels aan bieden aan iedereen die het horen wil."

Stadsmuren in de verkoop

Het decor van het Meer van Galilea gaat in de verkoop. "De paleismuur, stadsmuren, herdershuisjes en bootjes worden verkocht", zegt De Jonge. "We hebben ook nog zo'n 300 kostuums, die gaan we misschien wel verhuren. Want als stichting Burning Heart gaan we kijken naar andere dingen om te organiseren en zo hebben we toch nog wat inkomsten."

Het komende hemelvaartsweekend heeft De Jonge dus vrij. "Als het mooi weer is halen we de caravan van stal. Na twaalf jaar hebben we een keer weer een 'normaal' hemelvaartsweekend. Maar het is jammer dat het stopt", uit hij zijn gemengde gevoelens. "Met name de saamhorigheid om met zo'n 300 vrijwilligers de weken ervoor de boel op te bouwen ga ik missen. Vaak werd gezegd dat de periode in aanloop nog mooier was dan de avond zelf."

"Het besluit om na tien jaar te stoppen gaat gepaard met een tweeslachtig gevoel", meldt organisator Stichting Burning Heart op Facebook. "Maar we kunnen dankbaar vaststellen dat dit evenement z'n doel ruimschoots heeft bereikt. Het evangelie van Jezus Christus vrijblijvend en zonder drempels aan bieden aan ieder die het horen wil."

Fietsfestival krijgt financiën niet rond