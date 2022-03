Johanna van Eijbergen: weer een sterke vrouw in het Drents Museum

Insecten, vlinders en vissen

Hoewel Van Eijbergen slechts tien jaar actief was als metaalkunstenaar, wist zij haar talent ten volle te benutten. Haar ontwerpen kenmerken zich volgens het museum door wonderschone decoraties van gestileerde bloemen en dieren, met name insecten, vlinders en vissen. Ze werden vervaardigd op vazen, schalen en vele andere voorwerpen in messing, koper en brons.

In drie nabijgelegen zalen toont het museum metaalkunst van andere kunstenaars uit de collectie kunst 1885-1935. Op die manier wordt het werk van Van Eijbergen in de context van haar tijd geplaatst. Het is voor de eerste keer dat er een solotentoonstelling wordt georganiseerd over Johanna van Eijbergen.

Geïnspireerd door Johanna van Eijbergen

Daarnaast wil het Drents Museum graag de verbinding leggen tussen het verleden en heden. Daarom heeft het museum illustrator Merlijne Marell uitgenodigd om nieuw werk te maken dat geïnspireerd is door de kunst van Johanna van Eijbergen. Zij verbleef drie weken in Studio DM, de artist residence van het Drents Museum. Speciaal voor deze tentoonstelling maakt Marell een aantal tekeningen die gepresenteerd worden in de expositieruimte en de begeleidende publicatie. Daarmee laat het museum zien dat de kunst rond 1900 ook vandaag de dag nog een bron van inspiratie is voor ontwerpers.