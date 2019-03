Bus met kinderen vliegt in brand, maar niemand raakt gewond

Een touringcar met schoolkinderen van groep 5 van CBS De Borg uit Assen is vanochtend op de Borgerderstraat in Papenvoort in brand gevlogen. Er raakte niemand gewond.

De kinderen waren op weg naar het Hunebedcentrum in Borger voor een excursie. Vermoedelijk ontstond de brand vanwege een rem die vastzat. De chauffeur heeft de kinderen meteen uit de bus gehaald. Die zijn in een andere bus overgestapt.De brandweer wist de brand snel te blussen. Touringcarbedrijf Boerhof uit Meppel wil niet reageren op het voorval.Annemieke Westra, directrice van het kindcentrum, hoorde via de telefoon dat de bus pech had. "Daarna werd duidelijk dat er brand was, maar gelukkig was snel duidelijk dat de kinderen veilig waren."De excursie ging ondanks de brand door. "We hebben overlegd en de kinderen waren niet dermate geschrokken dat we het moesten afblazen. Ik hoorde dat er goed gehandeld was door iedereen. De kinderen hebben vooral een spannend verhaal te vertellen thuis."