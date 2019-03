Bus met kinderen vliegt in brand, maar niemand raakte gewond

De kinderen stapten over op een andere bus (foto: Van Oost Media)

In de touringcar zaten kinderen van CBS De Borg uit Assen (foto: Persbureau Meter)

Touringcar met kinderen vliegt in brand

Een touringcar met schoolkinderen van CBS De Borg uit Assen is vanochtend op de Borgerderstraat in Papenvoort in brand gevlogen. Er raakte niemand gewond.