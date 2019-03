'Sterke steden moeten Drenthe stapje verder helpen'

Sterke steden zijn van belang voor een vitaal platteland. En andersom. Dat pleit de burgemeester van Meppel, Richard Korteland, al langer. Daarom wordt er vanavond een speciaal verkiezingsdebat gehouden over sterke steden, met in de hoofdrol de steden Hoogeveen, Emmen, Meppel en Assen.

"Het debat komt voort uit mijn nieuwjaarsspeech ", zegt Korteland. "Toen hield ik een pleidooi om niet alleen op krimpgebieden te focussen, maar juist ook op de sterke steden. Die kunnen niet zonder elkaar." Korteland wil een agenda maken voor sterke steden en een vitaal platteland.Is er vanuit de provincie dan te weinig oog voor de sterke steden? "Ik wil dat de provincie die samenhang meer gaat zien. Dat heb ik tot nu toe nog een beetje gemist. Ik ben benieuwd wat het antwoord van de politiek is." Korteland wijst niet alleen naar de provincie, maar kijkt juist ook naar zichzelf. Voor de grote steden is er volgens hem ook werk aan de winkel. "Absoluut,", vertelt hij.Volgens Korteland zijn sterke steden van belang omdat er 'economische dynamiek uit voortkomt'. "Die steden zorgen ervoor dat je kunt wonen, werken en leven. Als die sterke steden er niet zijn, wordt het allemaal wel heel schraal."De burgemeester van Meppel hoopt dat het debat leidt tot een meerjarenagenda voor sterke steden. "Zo'n agenda helpt Drenthe een stapje verder."Korteland verwacht een grote opkomst. "We hebben alle politieke partijen uitgenodigd." Het debat is vanavond in de Statenzaal van het provinciehuis in Assen. Het programma begint om 19.30 uur.