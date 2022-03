Kansenongelijkheid basisonderwijs toegenomen door corona

Kwetsbare leerlingen die risico lopen op onderwijsachterstanden, hebben meer last gehad van afstandsonderwijs tijdens de coronacrisis dan niet kwetsbare kinderen. Dat is terug te zien in de toetsresultaten van taal en rekenen in de groepen 4 en 6. De kansenongelijkheid is daardoor toegenomen, zo blijkt uit de Drentse Onderwijsmonitor van het schooljaar 2020-2021.

De gemeenten Emmen, Hoogeveen en Coevorden hebben relatief veel kwetsbare leerlingen bij wie de thuissituatie minder geschikt is voor afstandsonderwijs. Zo heeft niet ieder kind een eigen chromebook, rustige werkplek en hulp van ouders.

Drentse scholen met veel kwetsbare leerlingen scoorden vorig jaar met hun groepen 4 en 6 na twee schoolsluitingen minder goed op de vakken taal en rekenen dan voor de coronacrisis. Op scholen met weinig kwetsbare leerlingen namen deze groepsscores juist iets toe.

Communicatie verbeteren

Er zijn in Drenthe al een paar projecten waarin mensen zich bezighouden met gelijke kansen voor kinderen. Zo is in de gemeente Hoogeveen geld beschikbaar gesteld om ongelijkheid tussen kinderen verder aan te pakken. Dat geld wordt besteed aan het trainen van kinderen in betere communicatie met elkaar, bijvoorbeeld om ruzies op het schoolplein te voorkomen.

Op openbare basisschool Vogelvlucht in Elim wordt geprobeerd om de communicatie te verbeteren door elke ochtend een check-in te doen en als afsluiter van de dag een check-out. "De check-in is dat ieder kind meteen wordt gezien. Als leerkracht heb je niet meteen contact met alle kinderen als ze klas binnenkomen. Door de check-in heb je dat wel. En ze hebben meteen contact met elkaar", zegt juf Hennie Linde.

De school merkt een positief effect van de check-in. "Ik merk dat de sfeer fijn is omdat ze elkaar beter leren kennen. Dan heb je ook meer respect voor elkaar en kun je lekker met elkaar aan het werk en lekker spelen. Dat gaat gewoon beter", aldus Linde.

Nog steeds onderadvisering

Onderadvisering blijft een zorgenkindje, want dat is al jaren het geval in Drenthe. Aan het eind van het schooljaar 2020-2021 kregen zo'n 5.100 Drentse groep 8-leerlingen een advies van hun basisschool voor het voortgezet onderwijs. Dit advies is gebaseerd op een voorlopig schooladvies dat nog bijgesteld kan worden als het advies van de landelijke eindtoets hoger uitvalt.

Het ontbreken van de eindtoets in 2020 zorgde ervoor dat de adviezen van de scholen niet bijgesteld konden worden met de toetsresultaten. Dit zorgde ook in Drenthe voor lagere schooladviezen en laat het belang van de verplichte heroverweging zien. Juist meer kwetsbare leerlingen hebben daar baat bij.

Groep 8 scoort slecht

Voor groep 8 zien we dat ook de taal- en rekenscores op scholen met weinig kwetsbare leerlingen zijn afgenomen. Mogelijk spelen daarbij motivatieproblemen en minder begeleiding van ouders in vergelijking tot jongere leerlingen een rol.