Kilometerslange bomenrijen, kruidenrijk gras en insectenvriendelijke graanteelt: natuurinclusieve landbouw opgestart

De afgelopen tijd hebben twee 'aanjagers' in zeven gebieden verkend waar kansen liggen voor deze kringlooplandbouw. Drie gebieden zijn nu zover dat de eerste projecten er gestart kunnen worden. Het gaat om projecten bij het Leekstermeer, een gebied in en rond Nijeveen en Kolderveen en de Broekstreek. De boeren werken er aan maatregelen die bij het gebied en de bedrijfsvoering passen.

Dat is per gebied verschillend. Een overzicht.

Bij het Leekstermeer zijn de activiteiten opgesplitst in drie delen. Op graslanden wordt bijvoorbeeld geëxperimenteerd met kruidenrijk grasland en komen er natuurvriendelijke oevers van drie kilometer lang. Voor het coulisselandschap - lappen grond die zijn afgeschermd met bosjes, struiken, bomen of muurtjes - wordt een onderhoudsgroep opgezet en opgeleid. Maar er worden ook maatregelen genomen die de aanwezigheid van kerkuilen en andere erfvogels moeten versterken. Afgesproken is om negen kilometer aan houtwallen - een rij bomen - aan te leggen en te herstellen. Het derde onderdeel is samenwerking: zo is het doel om burgers actief te betrekken bij de activiteiten in het gebied. Het hele project duurt drie jaar en wordt eind 2024 afgerond.