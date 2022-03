Kind van 3 jaar in kritieke toestand door inname GHB, moeder verdacht van poging tot doodslag

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt een vrouw uit Drenthe van poging tot doodslag of zware mishandeling op haar 3-jarig zoontje. Het kind werd in de nacht van 31 december 2020 op 1 januari 2021 in kritieke toestand opgenomen in het Martini Ziekenhuis in Groningen. Het kind verkeerde onder invloed van de drug GHB.

Dit bleek vandaag tijdens een zitting in Assen, waarop het OM van het ziekenhuis het medisch dossier van dit kind opeist. Het wil onderzoeken of de moeder een rol heeft gespeeld in dit incident. De rechter-commissaris (onderzoeksrechter) liet om die reden eerder al beslag leggen op dat dossier. Het ziekenhuis maakt daartegen bezwaar.

In de slaapkamer van de moeder lag een flesje met GHB. De moeder zei tegen de agenten dat zij het flesje niet herkende, laat staan dat ze wist hoe dat in haar slaapkamer terecht is gekomen. Getuigen meldden dat de moeder wel eens drugs gebruikte, waaronder GHB. Dat was voor het OM een reden om een strafrechtelijk onderzoek te starten. Een forensische arts moet op basis van het medisch dossier van het kind onderzoeken wat die nacht precies is gebeurd. Dit is nodig om te kunnen bepalen of de moeder iets te verwijten valt en in welke mate.

Medische gegevens

Het Martini Ziekenhuis beroept zich op het verschoningsrecht. "Patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen of daar worden behandeld, moeten erop kunnen vertrouwen dat er veilig met hun medische gegevens wordt omgegaan", zei een woordvoerder van het ziekenhuis. Volgens hem is er geen noodzaak om het verschoningsrecht (op grond van beroep geen informatie hoeven te geven) te doorbreken. Bovendien is het advies- en meldpunt Veilig Thuis ingezet en heeft die organisatie alle informatie over dat gezin, ook de medische gegevens van het kind.

Volgens het OM is Veilig Thuis zeer zuinig in het verstrekken van de nodige informatie. Bovendien vindt de officier van justitie dat de arts moet kunnen putten uit de bron. "In kader van waarheidsvinding moet de arts onderzoek kunnen doen op punten als de gevaarzetting, de oorzaak van de toestand waarin het kind verkeerde en wanneer de drug is ingenomen", zei de aanklaagster. Het ziekenhuis is van mening dat het OM er alleen op uit is om de moeder te vervolgen, maar dat is volgens het OM niet zo. "Daar is dat onderzoek juist voor nodig", aldus de officier van justitie.