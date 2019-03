Video: twee gaaien op liefdespad

De Jonge monitort voor zoogdiervereniging CaLutra en Staatsbosbeheer de otters en bevers in een deel van het Drentsche Aa-gebied. De twee gaaien zijn 'bijvangst'."Mijn camera staat op een zogenaamde wildwissel, een weg in het landschap waar meerdere diersoorten gebruik van maken. Vaak levert dit vooral zwart-witte nachtopnames op. Een kleurrijke opname valt dan ook meteen op. Vooral op regenachtige dagen zoals afgelopen week is het heerlijk om dit soort filmpjes tegen te komen.""Volgens mij zijn ze op liefdespad", aldus De Jonge. "De ene sjouwt met een tak en laat zien hoe goed ze kan spitten in de grond. Wie weet ligt er nog een eikeltje verstopt. De ander oogt mannelijker. Prikt ook wat in de grond, maar is volgens mij vooral alert. Zijn er andere kapers op de kust? Hij gooit zijn kuif nog even in de lucht, 'deze lente is deze dame van mij'..."De Jonge: "Al van kinds af aan ben ik gek op de blauwe veertjes van de Vlaamse gaai, sorry, het is: gaai, ‘Vlaamse’ mag niet meer. Ik heb al een potje vol van deze kleine veertjes bij elkaar gezocht. En dat terwijl ik verder niet echt een vogelaar ben."Garrulus glandarius is de wetenschappelijke naam van de gaai. Het betekent 'voortdurend krassende eikelzoeker', zoals in het filmpje duidelijk te horen is.