Werkgroep heeft grote zorgen om zonneroute A37: 'Landschap en veiligheid in het geding'

De inspraakprocedure rammelt aan alle kanten. De 4000 beloofde bomen tussen Hoogeveen en Holsloot zijn er nooit gekomen. En zonnepanelen op de middenberm kan voor een verkeersonveilige situaties zorgen.

De werkgroep Toekomstbestendige A37 zit vol kritische kanttekeningen als het aankomt op de aanleg van een 42 kilometer lange zonneroute langs de A37. Het idee is om tussen Hoogeveen en de Duitse grens aan weerszijden van de weg en op de middenberm zonnepanelen te plaatsen. De provincie Drenthe verwacht er 140 megawatt aan zonne-energie mee op te wekken, genoeg stroom voor maximaal 35.000 huishoudens.

Herstelplan

Deze woensdag wordt het Provinciaal Inpassingsplan besproken in de Provinciale Staten. De aanloop naar de realisatie verdient allesbehalve de schoonheidsprijs, stelt woordvoerder Herman Wessel van de werkgroep. Deze bestaat volgens Wessel uit een groep van vijftien inwoners uit voornamelijk de gemeente Emmen.

Zo is er volgens Wessel tot nu toe niets terecht gekomen van een dubbele bomenrij op de middenberm tussen Hoogeveen en Holsloot. In totaal 4000 stuks. Op dit traject staan nu zonnepanelen gepland. Volgens Wessel komen deze voort uit het herstelplan na de ombouw van de N37 naar A37. "Bij zowel de provincie als Rijkswaterstaat hebben we vragen hierover gesteld. Rijkswaterstaat geeft aan dat ze zijn geplant in de gemeenten Hoogeveen, Coevorden en Emmen. Maar waar precies kunnen ze niet aangeven.

Minder buigzaam

De zonnepanelen op de middenberm vindt Toekomstbestendige A37 ook allesbehalve een zaligmakend idee. "Er behoort een obstakelvrije zone te komen aan weerszijden van de weg. In deze zone komen, in het geval van een ongeluk, voertuigen tot stilstand in meebuigende vangrails."

In het geval van de zonnepanelen houdt de werkgroep er rekening mee dat er minder buigzaam materiaal pal naast de weg komt te staan. "Met als risico dat auto's teruggekaatst worden op de weg. Levensgevaarlijk."