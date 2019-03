Zoek het uit! - Waarom is Assen de hoofdstad van Drenthe?

Een Coevordenaar brak zijn hoofd erover en besloot de vraag in te sturen naar Zoek het uit! Waarom Coevorden níét de hoofdstad van Drenthe is geworden, ligt niet zo ingewikkeld. Hoewel het de oudste stad in Drenthe met stadsrechten is, hoorde Coevorden tot 1609 officieel bij Overijssel.Maar waarom dan Assen? Dat kwam door het klooster. In 1259 werd het nonnenklooster Maria in Campis gebouwd in Assen. Voor die tijd woonden er nauwelijks mensen in Assen. Er stonden hooguit een paar kleine boerderijtjes om het Messchenveld heen.In 1602 ging het klooster dicht. Gebouwen en bezittingen gingen over op 'de Landschap Drenthe', zoals de provincie toen nog heette. Een college van bestuurders besloot intrek in het oude kloostergebouw te nemen en van hieruit bestuurden ze Drenthe. Dit had een grote aantrekkingskracht op anderen. Assen werd een vooraanstaande plek om te wonen. Rijkelui uit de omgeving lieten statige huizen bouwen en Assen werd daarom ook wel 'stad der paleizen' genoemd.Assen werd in 1809 een echte stad met stadsrechten. Dat is te danken aan Petrus Hofstede, die landdrost van Drenthe was. Hij nodigde koning Lodewijk Napoleon uit in Assen. Met een mooi feest en na wat gesprekken schonk de koning Assen stadsrechten. Vanaf dat moment was Assen een stad. In 1814 werd Assen ook officieel de hoofdstad van Drenthe.Heb je zelf een vraag waarvan je denkt: 'Zoek het uit!'? Stuur 'm in en wie weet gaan wij binnenkort op zoek naar het antwoord.