Gemeente Westerveld neemt voorschot op woningbouw in Dieverbrug

Gemeente Westerveld heeft haar oog laten vallen op een perceel in Dieverbrug. Als de gemeente erin slaagt om het stuk grond te kopen wil ze er op termijn woningen bouwen.

De gemeente maakt hierbij gebruik van de Wet Voorkeursrecht Gemeente. Dat houdt in dat de gemeente de eerste recht van koop heeft op het stuk grond, om te voorkomen dat een projectontwikkelaar het perceel in handen krijgt. Het is de eerste keer dat de gemeente Westerveld dit instrument gebruikt.

Geen projectontwikkelaars en speculanten

"De raad heeft erop aangedrongen meer regie te nemen wat betreft woningbouw", legt wethouder Klaas Smidt uit. "Dat kan je onder meer doen door het voeren van actief grondbeleid. Door het recht van eerste koop voorkomen we dat speculanten of projectontwikkelaars met het perceel aan de haal gaan."

Het stuk grond ligt aan de Juliana Bernhardweg, langs de Drentse Hoofdvaart. Omwonenden en de twee grondeigenaren hebben afgelopen weekend een brief gekregen van de gemeente. Volgens Smidt is deze plek ideaal gelegen, centraal in de gemeente. Bovendien is een ov-knooppunt met busverbindingen dicht in de buurt.

Ten minste 510 woningen tot 2030