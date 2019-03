Maar waarom stemmen ze niet? Vinden ze wel wat van provinciale thema's, zoals de natuur, windmolens en bereikbaarheid? RTV Drenthe verslaggever Josien Feitsma zoekt het uit. Ze gaat in deze laatste aflevering in gesprek met studenten uit Assen en omgeving. Samen verzamelen ze in de Huiskamer van het station.Vandaag staat het onderwerp ‘bereikbaarheid’ op de agenda, een onderwerp die volgens de dames in de politiek meer prioriteit mag krijgen. “Je ziet dat het vooral oudere mensen zijn die in de politiek zitten en dat vind ik persoonlijk erg zonde. Daardoor komen onderwerpen, studentenkwesties, zoals openbaar vervoer weinig aan bod,” legt studente Sylvia uit.Ondanks dat Sylvia zelf al erg betrokken is bij de politiek en het er thuis met haar familie veel over praat, heeft ze wel een idee hoe er meer jongeren betrokken kunnen worden. “Ik vind het jammer dat scholen er zo weinig aandacht aan besteden.” “Wij doen dan wel een opleiding in de horeca, maar ik denk dat ook andere opleidingen niet zo snel te maken krijgen met vakken zoals ‘burgerschap’ of ‘politiek’ daardoor wordt het onderwerp op scholen te weinig besproken,” vult Lieke haar aan.Dit en meer in de laatste aflevering van de serie Drenthe Kiest Jong.