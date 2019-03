Ongeluk Hooghalen eist derde leven

"Het was een jongen die in zijn thuisland Syrië al zoveel had meegemaakt. Hij was daar beschoten. Je gunt hem dan het beste in Nederland en dan gebeurt dit", vertelt zijn vriend Luca. "Hij was heel zorgzaam en gaf altijd alles in het team. Hij had hier een prima leven opgebouwd. Alles ging goed. Hij wilde apotheker worden." Volgens Luca zijn de dodelijke slachtoffers drie broers van elkaar. De bestuurder, een neef, raakte zwaargewond.Om 19.30 uur komt het voetbalteam bij elkaar om er met elkaar over te praten. "Het is voor velen de eerste trieste gebeurtenis in hun leven die ze meemaken in een toch al moeilijke periode, gezien hun leeftijd", zegt VKW-voorzitter Sander Vos. "Het is een groot drama, vooral voor de familie. De jongens zijn uit het leven weggegrepen," aldus Vos.Drie van de vier betrokkenen bij het ongeval zaten op het Drenthe College in Assen. De school heeft gisteren een bijeenkomst gehouden en staat ook vandaag stil bij het overlijden van de studenten.Er is een stilteruimte ingericht waar een condoleanceregister ligt. Daar zijn ook docenten aanwezig om studenten bij te staan in hun verwerkingsproces. Om de rust op de school en voor de nabestaanden te bewaren wil de school verder niet reageren. In een schriftelijke verklaring meldt de school diep getroffen te zijn door het tragische ongeluk. "Het raakt onze studenten en medewerkers diep en de verslagenheid is groot", zo staat in de verklaring.