Meppeler oud-wethouder Roelof Pieter Koning gaat aan de slag in De Wolden

Roelof Pieter Koning wordt gemeentesecretaris in De Wolden. De voormalig wethouder van Meppel verlaat Rijkswaterstaat en treedt per 1 mei in dienst.

De Wolden was op zoek naar een gemeentesecretaris na het vertrek van Nanne Kramer eind 2020. Hij was zowel secretaris in gemeente De Wolden als Hoogeveen en in die hoedanigheid ook directeur van het ambtelijk apparaat in de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen (SWO).

Destijds werd besloten om voor beide gemeenten een eigen secretaris te zoeken. Samen vormen zij de directie van de SWO. Vanessa Gosselink was sinds 1 januari vorig jaar interim-gemeentesecretaris in De Wolden. Hoogeveen vond in Jelmer Mulder inmiddels al een gemeentesecretaris.

Erepenning

De uit Meppel afkomstige Roelof Pieter Koning (43) studeerde bestuurskunde en bekleedde verschillende overheidsfuncties. Hij was onder andere loco-gemeentesecretaris in Westerveld.