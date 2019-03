‘Als ik nu moet stemmen, heb ik geen idee waarop’

Maar waarom stemmen ze niet? Vinden ze wel wat van provinciale thema's, zoals de natuur, windmolens en bereikbaarheid? RTV Drenthe-verslaggever Josien Feitsma zoekt het uit. Ze gaat in deze aflevering van Drenthe Kiest Jong langs bij sporters van volleybalvereniging Wesseling DOK in Dwingeloo.Judith, Manon, Reina en Carlijn uit Dames 2 gaan vandaag met elkaar in gesprek over politieke stellingen en nemen de grote provinciale evenementen onder de loep. FC Emmen, Formule 1 en muziekfestivals komen aan bod. Daarnaast vertellen de volleybalsters waarom zij denken dat er zo weinig jongeren naar de stembus gaan. “Ik hoor zelf niet veel over de politiek, dus als ik nu moet stemmen dan heb ik geen idee waarop”, vertelt Manon.Teamgenoot Carlijn vult haar aan: “Ik kan mij voorstellen dat als je als jongere niet weet waarover het gaat, dat je dan bang bent om op de verkeerde partij te stemmen. Dat je daarom dan besluit om maar niet te gaan stemmen. Terwijl ik zelf denk: ik heb er niet veel verstand van, maar ik wil het wel graag weten, dus ga ik me er wel in verdiepen.”Dit en meer in de derde aflevering van Drenthe Kiest Jong.