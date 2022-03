Aanhoudingen om bankhelpdeskfraude na huiszoekingen in onder meer Meppel

Bij de huiszoekingen is in totaal ruim 14.000 euro in beslag genomen. Ook is er een voertuig in beslaggenomen en is er 2000 euro aan nepgeld gevonden. Daarnaast vond de politie een doorgeladen vuurwapen en vermoedelijk verschillende soorten drugs. Bij de huiszoekingen zijn elektronische goederen in beslag genomen, die mogelijk met de bankhelpdeskfraude te maken hebben.