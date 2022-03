Noord-Drentse gemeente keren energietoeslag vervroegd uit

De gemeenten Assen, Tynaarlo en Aa en Hunze gaan binnenkort alvast een eerste termijn van 200 euro van de extra energietoeslag uitkeren aan inwoners.

Het gaat om inwoners met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum, die op 1 januari 2022 bekend waren bij Werkplein Drentsche Aa (WPDA). Hiermee volgen de gemeenten het voorbeeld van de gemeente Emmen, die een kleine twee week geleden al aankondigde de toeslag vervroegd uit te betalen.

'Huishoudens in de knel'

Met het oog op de stijgende gasprijzen, willen de gemeenten een deel van het bedrag nu alvast uitkeren. "We krijgen steeds meer signalen van inwoners en samenwerkingspartners dat huishoudens in de knel komen bij het betalen van hun energiekosten. We gaan daarom niet wachten op de wetswijziging vanuit het Rijk", zegt wethouder Jan Broekema.

Wethouder Oetra Gopal van Tynaarlo voegt toe: "Het gaat voor het grootste deel om mensen met een bijstandsuitkering. Van deze groep weten we dat ze in aanmerking komen voor de energietoeslag. Zo helpen we alvast een deel van de inwoners bij het betalen van hun energierekening." Met deze vervroegde regeling kunnen de gemeenten aan ongeveer 2850 huishoudens, die via WPDA bekend zijn, de eenmalige energietoeslag snel uitkeren.

"Natuurlijk lost deze eenmalige toeslag de problemen rondom energiearmoede niet op. Daarom kijken we ook naar andere mogelijkheden om onze inwoners te helpen. Dit is een eerste stap. Er komt snel nog meer aan, maar we willen als gemeenten nu al iets doen", vult wethouder Co Lambert van Aa en Hunze aan.

Energietoeslag

In december kondigde het Rijk aan dat huishoudens met een laag inkomen eenmalig een extra energietoeslag van 200 euro krijgen. In maart kwam hier nog eens 600 euro per huishouden bij. Deze tegemoetkoming van in totaal 800 euro per huishouden zal in termijnen worden uitbetaald. Hiervoor hoeven de inwoners niets te doen.

Andere huishoudens die mogelijk in aanmerking komen, kunnen op dit moment nog geen aanvraag bij WPDA indienen. Hiervoor is het wachten op de definitieve vaststelling van de doelgroep, kaders en het beschikbare budget van het Rijk. Dit wordt op zeer korte termijn verwacht.