Verkiezingscampagne in Drenthe stilgelegd

Verscheidende politieke partijen in het land besloten direct na de aanslag al hun campagne stil te leggen. Ook in Drenthe is nu alles opgeschort.Zo is de opzet van het jongerendebat vanmiddag in het provinciehuis gewijzigd. Ze zouden in debat met politici. Helemaal afblazen kon niet meer, want de jongeren waren al in het provinciehuis toen besloten werd de campagne stil te leggen. Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma, die het debat opende, ging met ze in gesprek over de schietpartij. Daarna is het debat in gewijzigde vorm gestart, waarbij de scholieren alleen met elkaar in discussie gingen.Vanavond was er ook een speciaal verkiezingsdebat van de vier Sterke Steden Meppel, Assen, Emmen en Hoogeveen in het provinciehuis gepland. Ook dat is afgeblazen. Of de campagneactiviteiten na vandaag weer hervat worden, is niet bekend.