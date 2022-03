Regering moet onderzoek doen naar rendabel maken Vliegveld Eelde

De regering moet samen met Noord-Nederland het onderzoek gaan doen. Ook moet er worden gekeken welke rol Schiphol bij de continuïteit van het vliegveld kan spelen. Een verzoek van VVD, CDA en PVV kreeg een meerderheid hiervoor in de Tweede Kamer. Volgens de partijen is regionale luchtvaart belangrijk voor de bereikbaarheid, het vestigingsklimaat en de economie van heel Nederland.

Directeur Meiltje de Groot is 'superblij' met de uitkomst van de stemming. "Hier hebben we jarenlang voor gelobbyd. Een driekwart meerderheid van de Tweede Kamer steunt dit verzoek."

De brede steun in de Tweede Kamer is belangrijk voor Groningen Airport Eelde. "De politiek zegt nu tegen de regering: 'U moet meedenken over het het in stand houden van de luchthaven. De komende tijd gaan we dus met veel partijen om de tafel om te kijken hoe dat te regelen valt."