Hertelling in De Wolden: 'Goed om dubbel te controleren'

Daarop ging de VVD onderzoeken of er een extra raadsvergadering gehouden kan worden, of het zo toch mogelijk is tot een hertelling te komen. Die vergadering was vanavond. De hele raad is akkoord gegaan met de hertelling.

"Er zijn zulke minieme verschillen en het is mensenwerk. En bij zulke kleine verschillen is het goed om het dubbel te controleren", verklaart Marcel Hulst, fractievoorzitter van de VVD, het verzoek om hertelling tegenover de raad. "De verdeling van de zetels is voor een lange periode (vier jaar, red.). Op basis van zo'n miniem verschil, moeten we heel zeker zijn dat het klopt."

Hij is zich ervan bewust dat de hertelling ook de andere kant op kan vallen. Dat het gat voor de restzetel met GroenLinks juist groter wordt. "Dan is dat zo. Dan hebben we dat ook vastgesteld. Dan is het goed geweest. Dan weten we zeker dat het is zoals het is." En zo beredeneert hij beide kanten op. "Want als er uit deze hertelling wat veranderingen optreden, kun je ook stellen dat het goed is geweest dat we het hebben gedaan."