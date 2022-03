Djammen: een nieuw jasje voor de hardrockers van Grinner

Een half jaar geleden veranderde er wat binnen de samenstelling van Grinner. Drummer Jos Eggens deed een stapje terug en Erik de Vegt nam zijn plaats in. Ook toetsenist Marty Wanningen deed zijn intrede. "Erik is eigenlijk de originele bezetting qua drums", legt frontman Bob Meijer uit. "En Marty is er nu bij gekomen, die deed ook al wat featuringprojecten, maar we zijn samengesmolten tot wat Grinner nu is: dikke rock-'n'-roll wat mij betreft."

Grinner heeft dus voor de helft nieuwe gezichten, maar het typische modderige geluid van de band blijft.

Genre

Het was voor de rockers al moeilijk om te bepalen welk genre nu het best bij ze past en dat is met de komst van de nieuwe muzikanten niet makkelijker geworden. "Met de toetsen van Marty erbij gaat het alle kanten op nu", vertelt frontman Luuk Thijs lachend. "Er zit wat stoner in, er zit wat punk in, maar een duidelijke stroming is lastig te benoemen."

Drummer Erik meent dat de band toch vooral in de alternatieve hoek zit. Wat het ook is: het voelt in ieder geval goed om in deze samenstelling muziek te maken, daar zijn de vier mannen het over eens. "Voor mij is het in ieder geval leuk om terug te zijn", vertelt Erik.

Nieuw werk

Bij een nieuwe Grinner horen ook nieuwe nummers en daar is de band druk mee bezig. Bijna wekelijks wordt er geschreven, gelachen en gespeeld in het oefenhok - voorzien van bar - in Een. "Van de nummers die we vandaag spelen zijn er twee nieuw." De drummer doelt op Better of Falling en Scared Crow, die ze onder andere voor de Keldersessies speelden.

"Die moeten we nog opnemen", vertelt Erik. En dat gaat gebeuren, verzekert Luuk. "Wij doen alles in eigen ruimte, dus die planning bepalen we helemaal zelf. We hebben nu met z'n viertjes vier à vijf nieuwe nummers en er komen er nog wat meer bij. En als dat klaar is, wordt het allemaal op een cd geknald, om het maar even ouderwets te zeggen."

Fans

De fans kunnen zich sowieso opmaken voor een nieuwe plaat. "Ze staan nou allemaal aan de achterdeur", illustreert Bob gekscherend de gigantische fanschare van de band. "Het is dik twee jaar geleden dat we ergens voor het laatst live speelden, dus het is voor ons ook weer een beetje nieuw allemaal", meent Luuk. De mannen hopen dat de agenda zich snel weer vult.