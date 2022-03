Duizenden euro's schade na vernielingen bij lelieteler in Vledderveen

Wie er achter de vernielingen zit, is gissen. "Het zijn in ieder geval geen liefhebbers van mijn werk. We hebben de politie erbij geroepen en die neemt het serieus. Dit komt niet onderin een lade te liggen."

Voor Joling is het ondertussen afwachten of het hier bij blijft. "Het gebeurt op de vlakte, op een plek waar niet veel mensen komen. Dat is moeilijk te beveiligen. Zet ik er een camera neer ter waarde van 350 euro per week, dan kost mij dit tot september ook 8000 euro. Wil je hier iets tegen doen, dan moet de dader een keer worden betrapt. Maar de pakkans is klein."