Celstraffen voor afpersing van kwetsbaar slachtoffer

De rechtbank in Groningen heeft voor afpersing een 41-jarige vrouw uit Emmen tot een jaar cel waarvan acht maanden voorwaardelijk veroordeeld. De vrouw heeft, samen met een 27-jarige plaatsgenoot, een kwetsbare man (32) uit Stadskanaal afgeperst nadat de vrouw seks met hem had gehad.

Het slachtoffer woont begeleid binnen een woongroep in Stadskanaal. Op 3 april vorig jaar kreeg hij 's avonds bezoek van de vrouw. Zij bood hem seksuele diensten aan voor geld. De kwetsbare man ging daar in mee. Toen het na die tijd op betalen aankwam, had het slachtoffer geen contant geld in huis. Ook wist hij wist niet hoe hij geld aan de vrouw moest overmaken via een Tikkie-betaalverzoek.

Urenlang reden de man en vrouw met het slachtoffer naar verschillende geldautomaten, waaronder in Groningen, Drenthe en in Duitsland. Het slachtoffer werd in de ochtend weer bij zijn woning afgezet. Een van de betaalopdrachten was toch gelukt, zo bleek later. Ruim 2700 euro was op die manier op de rekening van de 27-jarige Emmenaar terechtgekomen.