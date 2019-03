Jetta Klijnsma na schietpartij: Afvragen hoe ons land eruit moet zien

"Er is net iets heel ergs gebeurd in Utrecht", dat zei Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma aan het begin van een speciale verkiezingsbijeenkomst met kinderen. De bedoeling was dat in het provinciehuis in Assen de kinderen zouden spreken met politici over de Provinciale Verkiezingen.

Dat programma is omgegooid vanwege de schietpartij in Utrecht. Klijnsma voegde er aan toe dat landelijk is besloten om de campagne voor de verkiezingen stil te leggen, omdat dit 'een heel verdrietig fenomeen is'."Dat betekent voor vanmiddag dat we niet het programma afwikkelen dat we hadden bedacht. Dat kleuren we op een andere manier in", zegt Klijnsma tegen de kinderen. "Toen ik hier naartoe liep dacht ik 'het is wel een goed plan om ons met zijn allen af te vragen hoe we willen dat ons land eruitziet de komende jaren'. Want het is verschrikkelijk. We hebben het kortgeleden ook in Nieuw-Zeeland gezien."Klijnsma noemt het verder verschrikkelijk dat er in onze samenleving mensen zijn die zich zoveel beter vinden dan anderen. "Zij denken dat dat hen het recht geeft andere mensen dood te maken. Dat kan niet."