Politie en marechaussee in Noord-Nederland extra waakzaam na schietpartij in Utrecht

Bij de schietpartij zijn meerdere gewonden gevallen, mogelijk ook een dode. "Het is vanzelfsprekend dat we extra alert zijn", zegt politiewoordvoerder Paul Heidanus. "We kunnen namelijk nog geen enkel scenario uitsluiten, dus we moeten met alles rekening houden. Dat betekent dat we nu met een team in kaart aan het brengen zijn óf en waar maatregelen nodig zijn."Langs de A28 tussen Eelde en Haren staat een politiebusje te observeren. Of dat een van die maatregelen is, wil Heidanus niet zeggen. "Over specifieke maatregelen doen we geen uitspraken."Enkele noordelijke agenten die vandaag toevallig in Utrecht waren voor de pensioenacties hebben zich aangesloten bij de zoekactie naar de dader of daders. "Agenten van de politie Noord-Nederland kregen het incident mee en boden aan om te helpen. Daar is dankbaar gebruik van gemaakt."De marechaussee is extra alert op Groningen Airport Eelde. "We zijn op alle luchthavens waar de Koninklijke Marechaussee de politietaken uitvoert, verhoogd waakzaam." Hoe die extra waakzaamheid er verder uitziet, wordt niet bekendgemaakt.