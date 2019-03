Sportcast #31: De heroïsche Ronde van Drenthe en waar was de VAR in Sittard?

In aflevering 31 van de Sportcast bespreken Niels Dijkhuizen en Karin Mulder het afgelopen sportweekend. Het weekend begon met de nederlaag van FC Emmen in Sittard. De wissel Braken voor Arias, waar vorige week door sommige leden van het panel gepleit werd, had niet het gewenste resultaat en dat had Dijkhuizen wel verwacht. Ook wordt nog teruggekeken op de 1-0 van Fortuna, waar de VAR niet optrad. "Waarschijnlijk was de VAR nog koffie aan het halen." Ook wordt teruggekeken op de spannende Ronde van Drenthe, waar de weersomstandigheden zorgden voor heerlijke wedstrijd.

Karin Mulder (verslaggever RTV Drenthe)Niels Dijkhuizen (verslaggever RTV Drenthe)René Posthuma