Repeteren in de kassen in Erica: 'Loods is nu even niet in bedrijf'

Verkleed in regenjassen, als mariniers of gehuld in een zwart pak. In een loods in het tuinbouwgebied in Erica wordt door theaterkoor Ericarré druk geoefend voor de muziekshow 'Good Vibes' die het koor eind maart in het Atlas Theater in Emmen opvoert.

En het is een speciale editie, want het is de eerste keer dat er ook flink gedanst wordt tijdens een optreden. "Dat ging in het begin zo slecht", zegt Tonnie Pijnaker. "Ik wilde er bijna mee stoppen. Maar het gaat gelukkig beter."In een loods van tuinbouwbedrijf Boerma is een podium nagebouwd en staan er blauwe lijnen op de vloer. "We hebben het podium van het Atlas hier nagebouwd. En de blauwe lijnen geven precies de lijnen en de ruimte weer die wij hebben", vertelt eigenaar Jan Boerma. "En dat kon mooi hier in de schuur, want die is nu even niet in bedrijf."Het koor bestaat dit jaar twintig jaar. Boerma is er vanaf het begin af aan bij betrokken. "We hebben mooie dingen gedaan", vertelt hij. "Opgetreden in het Theater Geert Teis in Stadskanaal, in de voormalige Muzeval in Emmen en in 't Schienvat in Erica.""Erica is bekend om haar kassen en repeteren in een kas is fantastisch", zegt dirigent Erik Luikens. "We hebben hier echt de ruimte zoals dat er in het theater is."Zo vlak voor het echte optreden, zijn er nog wel wat verbeterpunten. "De overgangen moeten wat sneller, de kledingwissels moeten een beetje vlotter", zegt regisseur Heinze Dijkema. "Het mag niet te lang duren voor en na de pauze. Het publiek moet de hele show geboeid zijn. Ik zit ze dus flink achter de broek."En wat kan de kijker verwachten? "Een vlotte show met veel muziek in verschillende stijlen. We gaan van Boudewijn de Groot naar Queen, en van Gloria Gaynor naar Michael Jackson. Van alles wat", aldus Luikens.