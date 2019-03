Emmense hennepkweker veroordeeld tot half jaar cel

Naast het kweken van hennep is de man ook veroordeeld vanwege het bezit van ruim 12.000 gram aan hennepresten. In de loods aan het Zuiderdiep in 2e Exloërmond werden bijna 1400 hennepplanten aangetroffen.Op 4 juni vorig jaar kwam er bij de politie een anonieme melding binnen. Bij de loods van de Emmenaar was het een komen en gaan van mannen in dure auto's. Ook reed er een grote witte bus met Turkse mannen van en naar het pand.Dezelfde avond werd tussen Valthe en Exloo een witte bus aangehouden, met daarin een 23-jarige man uit Houten en een 24-jarige man uit Utrecht. In de bus lagen meerdere vuilniszakken vol hennepresten, een afstandsbediening en twee bossen sleutels.De dag erna, op 5 juni, viel de politie binnen in de loods aan het Zuiderdiep in 2e Exloërmond. In de loods bleken in twee ruimtes gezamenlijk 683 hennepstekken en 700 planten te staan. In één van de ruimtes was kort daarvoor geoogst.De Emmenaar verklaarde aan de politie dat er telkens mannen van Turkse afkomst de loods in en uit gingen. Verder ontkende de man iets met de kweek van doen te hebben. Maar op twee sigarettenpeuken in de loods was zijn DNA aangetroffen. De sleutels die in de bestelbus waren gevonden pasten op de loods.Kort na de inval in de loods kwam bij de politie nog een melding binnen, van een man uit Stadskanaal. Hij verhuurde een loods op het industrieterrein in Stadskanaal voor 3000 euro per maand aan de Emmenaar. De verhuurder vermoedde dat er 'duistere zaken' gaande waren in zijn loods. Ook dat pand werd onderzocht. Op de zolder troffen agenten ruim 12.000 gram hennepresten aan.De 40-jarige Emmenaar is volgens de rechter verantwoordelijk voor het medeplegen van hennepkweek en voor het bezit van 12.000 gram aan hennepresten. "Zijn rol is heel groot geweest", zei de rechter. De rol van de twee mannen uit Houten en Utrecht vond de rechter beduidend kleiner. "Het waren meer mannen van de opruimdienst." Zij kregen voor hun aandeel beide 40 uur werkstraf opgelegd.De Emmenaar wordt momenteel ook verdacht van een geweldsdelict. Hij moet daarvoor nog voor de rechter verschijnen. Hij heeft 6000 euro aan huur van zijn eigen loods ontvangen. Dat bedrag moet hij terugbetalen. De stroom tapte de man buiten de meter om, maar dat feit was de man niet te laste gelegd.Van de 12.000 gram hennepresten in de Knoalster loods was nog niets verkocht. De Emmenaar had daarmee volgens justitie nog geen crimineel geld verdiend, wat hij aan de staat moet terugbetalen.