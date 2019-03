Mooiste hond van Drenthe is 'één en al liefde'

Cassandra Harms uit Assen deed vorig jaar ook mee met Igor, maar kwam toen net niet door de provinciale ronde. "We hebben veel publiciteit opgezocht, iedereen heeft gestemd. Daar zijn we heel dankbaar voor", zegt Cassandra.De 4-jarige Igor is een Amerikaanse Bully. Een ras dat volgens baasje Cassandra slecht bekend staat, omdat hij onder de pitbull-achtigen zou vallen. Over haar deelname zegt ze: "Het is echt een statement. Ik wil wat meer publiciteit hiervoor krijgen."Waar pitbull-achtigen volgens veel mensen gevaarlijke honden zouden zijn, is Igor volgens Cassandra 'één en al liefde'. Volgens haar is hij groot, lomp en superlief. "Hij houdt van aandacht en vindt iedereen leuk."Cassandra en haar vriend kochten Igor bij een fokker. "Ze deden hem los en mijn vriend dacht: Dit is 'm. Hij trok direct naar ons toe." Voordat Igor bij hen mocht komen wonen, werd de fokker gebeld. "Die hebben twee dagen gehuild, omdat ze hem niet kwijt wilden."Een jury zal bepalen of Igor ook daadwerkelijk de mooiste hond van Nederland wordt. De uitslag is op 5 mei.